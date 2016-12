Geração de energia registra queda de 2% em dezembro

09:58 · 30.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 26 de dezembro demonstram redução de 2,1% na geração e de 0,4% no consumo de energia elétrica no país, na comparação com o período de 3 a 28 de dezembro de 2015. As informações constam na mais recente edição do boletim InfoMercado Semanal Dinâmico, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, que traz dados de geração e consumo de energia, além da posição contratual líquida atual dos consumidores livres e especiais.

A energia entregue ao Sistema Interligado Nacional – SIN somou 61.892 MW médios com destaque para o desempenho das usinas eólicas, que registraram aumento de 30% na produção. As usinas hidráulicas, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas, geraram 48.018 MW médios com representatividade de 77,6% sobre toda energia gerada no país, índice 6,2 pontos percentuais superior ao registrado em 2015. Os dados também apontam queda de 34% na produção das usinas térmicas, reflexo da menor produção das usinas nucleares (-48,6%), a óleo diesel (-61,5%) e a gás (-34,8%).

Em dezembro, o consumo de energia no SIN alcançou 60.334 MW médios com queda de 7% no mercado cativo – ACR, no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, índice impactado pela migração de clientes cativos para o mercado livre - ACL. Caso esse movimento não fosse considerado, a queda seria de 1%. Já no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no qual consumidores compram energia diretamente dos fornecedores, houve aumento de 23,5% no consumo que, sem o registro de novas cargas oriundas do mercado cativo, apresentaria queda de 4,1%.

Dentre os ramos industriais analisados pela CCEE, incluindo autoprodutores,comercializadores varejistas, consumidores livres e especiais, os segmentos que registram as maiores evoluções são o comércio (110%), manufaturados diversos (70,7%) e serviços (69%). O crescimento destes setores está vinculado à migração dos consumidores para o mercado livre.

O InfoMercado Semanal também apresenta estimativa de que as usinas hidrelétricas integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE gerem, em dezembro, o equivalente a 95,9% de suas garantias físicas, ou 47.252 MW médios em energia elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este percentual foi de 89,6%.