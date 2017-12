Gastos com saúde no País crescem mesmo durante crise

10:26 · 20.12.2017 por Redação Diário do Nordeste por Agência Brasil

O consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil cresceu em 2015, um dos piores anos da crise econômica, e atingiu R$ 546 bilhões, o equivalente a 9,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do País naquele ano. Desse total, R$ 231 bilhões (3,9% do PIB) corresponderam a despesas de consumo do governo e R$ 315 bilhões (5,2% do PIB), a despesas de famílias e instituições sem fins de lucro a serviço das famílias.

Os dados fazem parte da Conta-Satélite de Saúde Brasil 2010-2015, divulgado nesta terça-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documento traz informações sobre produção, consumo final e comércio exterior de bens e serviços relacionados à saúde, e sobre trabalho e renda nas atividades que geram esses produtos.

Embora os gastos das famílias com saúde tenham sido superiores ao do governo, pouco menos de 50 milhões de pessoas têm plano de saúde no país, o equivalente a um quarto da população.

Uma das constatações do IBGE é de que a participação das atividades de saúde na renda gerada no país (em valor adicionado) aumentou em todos os anos da série e saltou de 6,1% do PIB em 2010 para 7,3% em 2015. Este aumento se deu em todos os anos.