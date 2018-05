Gasolina chega a R$ 4,59 em Fortaleza

15:38 · 02.05.2018 / atualizado às 16:16 por Redação Diário do Nordeste

Após a Petrobras anunciar um aumento de 0,5% no preço médio do litro da gasolina vendida nas refinarias para esta terça-feira (2), nos postos de combustível da Capital cearense já era possível observar mudança nos valores repassados ao consumidor final. Em um estabelecimento no Joaquim Távora, no cruzamento entre as avenidas Pontes Vieira e Barão de Studart, a gasolina era vendida a R$ 4,59 na tarde de hoje.

O número está bem acima da média calculada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP) com base no levantamento de preços realizado entre os dias 22 e 28 de abril. Também está R$ 0,20 acima do valor máximo encontrado pelo órgão na Capital na última semana, de R$ 4,39.

Ceará

Ainda de acordo com o levantamento da ANP, o preço máximo da gasolina encontrado na última semana foi R$ 4,69 em Crateús e no município do Crato. O menor preço ao consumidor foi visto em Maracanaú, de R$ 4,29.