Fundação Sintaf oferece bolsa de R$ 1.000

11:42 · 12.01.2017 / atualizado às 12:48 por Redação Diário do Nordeste

A Fundação Sintaf publicou nesta semana edital de seleção para vaga de bolsista na área administrativo-financeira do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf). A oportunidade é direcionada para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis ou Economia, que tenham concluído 60% da grade curricular.

O período de vigência da bolsa será de 12 meses, com início no dia 1º de fevereiro, no valor mensal de R$ 1000. A seleção consistirá em análise de currículo, prova escrita e entrevista presencial. O calendário das atividades do processo seletivo pode ser conferido no site da Fundação Sintaf.

As inscrições serão realizadas de 16 a 26 de janeiro. Os interessados devem enviar os documentos necessários em meio digital ou escaneados para o e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br ou comparecer à sede da Fundação Sintaf, localizada na Rua Padre Mororó, nº 952, Centro.

Os documentos solicitados para inscrição são: formulário de inscrição preenchido (disponível no site da Fundação); currículo lattes ou vitae; histórico acadêmico atualizado; e declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino superior.

Mais informações entrar em contato com a Fundação Sintaf por meio dos números 9 92232180 e 32236644 ou pelo email fundacao@fundacaosintaf.org.br.