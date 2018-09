Fraport vai contratar empréstimo de R$ 700 milhões com o BNB

13:11 · 21.09.2018 / atualizado às 13:20 por Redação Diário do Nordeste

O aeroporto internacional de Fortaleza, Pinto Martins, foi arrematado pela empresa alemã Fraport com lance de R$ 425 milhões. ( Foto: Arquivo )

Os acionistas da Fraport Brasil aprovaram em decisão unânime no último dia 24 de agosto a tomada de um empréstimo de R$ 700 milhões junto ao Banco do Nordeste para a modernização e ampliação do Aeroporto de Fortaleza. A ata da reunião foi publicada na edição de ontem (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o texto, os recursos são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelo prazo de até 20 anos. A Fraport Brasil consituiu garantias para pagar o financiamento como cessão fiduciária de aplicações financeiras das contas bancárias a serem especificadas no contrato de financiamento, nos termos, condições e valores especificados pelo BNB; penhor de ações de emissão da companhia pela Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das receitas obtidas pela prestação de serviços de operação do aeroporto, entre outros.

Obras

A Fraport Brasil entregaria a primeira etapa das mudanças no Aeroporto em outubro, mas solicitou junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a prorrogação do prazo para 2020, "devido ao embargo nas obras de expansão do terminal que gerou impacto no cronograma", disse a Fraport Brasil, em nota.