Fortaleza tem o maior aumento no preço da cesta básica no País

12:21 · 06.02.2017 / atualizado às 12:46

O preço do tomate subiu 19,3% em Fortaleza. ( FOTO: Reprodução )

Fortaleza registrou o maior aumento no preço da cesta básica entre as cidades pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no mês de janeiro comparado com dezembro de 2016. As maiores elevações aconteceram em Fortaleza (4,64%), Aracaju (2,18%) e Salvador (1,30%), todas cidades do Nordeste.

Além do maior aumento percentual no último mês, o preço da cesta básica na capital cearense - que ficou em R$ 412,48 -, foi a mais cara do Nordeste. Conforme o Dieese, quando comparado com o valor das demais cidades, o valor da cesta em Fortaleza ficou em 7º, ficando atrás de Porto Alegre (R$ 453,67), Florianópolis (R$ 441,92), Rio de Janeiro (R$ 440,16), São Paulo (R$ 435,890, Brasília (R$ 432,65) e Vitória (R$ 422,38).

Com alta de 11,89%, Fortaleza ficou atrás somente de Maceió na variação anual, onde foi registrada variação de 15,99%.

Vilões

De uma forma geral, houve predominância de alta no preço do café em pó, óleo de soja e farinha de mandioca, coletada no Norte e Nordeste. Já o feijão, leite integral e batata - pesquisada no Centro-Sul - tiveram redução média de valor na maior parte das cidades.

No Norte e Nordeste, a farinha de mandioca foi a grande responsável pela alta nos preços na maior parte das cidades, com destaque para as variações de Rio Branco (36,17%), Aracaju (32,46%) e Salvador (10,37%). De acordo com o Dieese, o preço da raiz de mandioca aumentou devido à menor oferta e maior demanda por parte das fecularias e das indústrias de farinha.

Em Fortaleza, os principais vilões foram o tomate (19,34%) e o óleo (11,66%). A única queda de itens da cesta básica da cidade foi o pão, mas irrisório: R$ 0,10.