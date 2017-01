Fortaleza registrou 100 mil desembarques internacionais entre janeiro e novembro de 2016

17:27 · 10.01.2017 / atualizado às 21:34 por Redação Diário do Nordeste

De acordo com o MTur, o país recebeu 6,6 milhões de turistas internacionais, um incremento de mais de R$ 21 bilhões ( Foto: Alex Costa )

Fortaleza registrou cerca de 100 mil desembarques internacionais, via Aeroporto Internacional Pinto Martins, entre os meses de janeiro a novembro de 2016, segundo dados apresentados pela Infraero. Os números confirmam os resultados apurados pelo Ministério do Turismo (MTur), que revelam que 2016 foi recorde na entrada de visitantes internacionais no Brasil. No ano de 2015, de janeiro a dezembro, foram 107,6 mil desembarques internacionais na Capital cearense.

De acordo com o MTur, o país recebeu 6,6 milhões de turistas internacionais, um incremento de US$ 6,2 bilhões na economia brasileira (ou mais de R$ 21 bilhões). O montante é 6,2% maior que os US$ 5,84 bilhões gastos em 2015.

Em todo o Estado do Ceará, a estimativa do impacto financeiro deixado pelos turistas estrangeiros, no período de janeiro a novembro, foi de R$ 302 milhões, levando-se em conta o gasto per capita do turista internacional de R$ 3.023,58.

Para o secretário municipal de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, que acaba de assumir a gestão, um dos objetivos à frente do órgão é dar continuidade à promoção internacional.

"A Prefeitura, junto ao Governo do Estado, já vem realizando ações de workshops e road shows por vários países, principalmente por lugares que operam com voos diretos para a capital. Já está em nosso cronograma participar de feiras e eventos lá fora, prospectando mais estrangeiros. A taxa cambial também nos favorece. Com mais turistas, mais renda e emprego em Fortaleza", detalha Alexandre Pereira.

Atualmente, a capital opera voos para Caiena (Guiana Francesa), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Miami (Estados Unidos), Praia (Cabo Verde), Lisboa (Portugal), Milão (Itália) e Frankfurt (Alemanha).

Maiores emissores

A Argentina continua no topo da lista de países que mais enviam turistas para o Brasil, seguida dos Estados Unidos. Mais de 2,1 milhões de argentinos e 600 mil norte-americanos entraram no país de janeiro a dezembro. A lista dos principais países emissores é completada por Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha.