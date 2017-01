Fortaleza recebe cursos de formação cervejeira

11:02 · 17.01.2017 / atualizado às 11:42 por Redação Diário do Nordeste

Serão oferecidos dois cursos: Beer Talk e Sommelier de Cerveja, o primeiro para quem deseja iniciar no mundo das cervejas especiais e o segundo para quem quer se profissionalizar na área. ( Foto: Reprodução )

Para os interessados em estudar sobre cerveja, em 2017, o Science Of Beer Institute, de Santa Catarina, está com uma agenda de cursos confirmada para Fortaleza. As aulas serão nos fins de semana, na loja Mestre Cervejeiro, localizada na Av. Senador Virgílio Távora, 1055, Shopping Manhattan, Aldeota.

Serão oferecidos dois cursos: Beer Talk e Sommelier de Cerveja, o primeiro para quem deseja iniciar no mundo das cervejas especiais e o segundo para quem quer se profissionalizar na área.

Beer Talk

A primeira atividade está marcada para o dia 28 de janeiro, o Beer Talk, é ideal para quem está iniciando no mundo das cervejas especiais e gostaria de ter uma base melhor para aprimorar.

O curso abrange todos os principais aspectos da cerveja em 10 horas/aula. Nele, o aluno tem noções básicas da história da cerveja, matérias-primas, processos, análise sensorial, escolas cervejeiras e estilos, tudo acompanhado de degustações guiadas.

Serviço:

Beer Talk

Quando: 28 de janeiro, das 9h às 18h

Onde: Loja Mestre Cervejeiro Fortaleza (Av Senador Virgílio Távora, 1055, Shopping Manhattan, Aldeota)

Inscrições: info@scienceofbeer.com.br

Informações: http://www.scienceofbeer.com.br

Sommelier de Cerveja

Voltado para apreciadores que desejam se profissionalizar na área, o curso de Sommelier de cerveja em Fortaleza se inicia no dia 22 de abril com quatro encontros por mês.

“Nosso conteúdo é único e busca trazer novas experiências sensoriais ao aluno, através do contato com a gastronomia e também com outras bebidas. Esse contato é fundamental para qualquer pessoa que esteja buscando desenvolver o seu sensorial”, comenta a Diretora do Science of Beer, Amanda Reitenbach.

O curso tem carga horária de 80 horas/aula com aulas que mesclam teoria e prática. Um dos destaques do curso é a aula de harmonização com um chef cozinhando ao vivo em sala de aula para os alunos, enquanto o professor monta as melhores harmonizações.

O sommelier de cerveja formado chega ao mercado preparado para trabalhar de forma ética, capacitado para conhecer e avaliar os diferentes estilos de cerveja disponíveis no mercado, bem como identificar os atributos sensoriais, podendo atuar em diferentes segmentos, desde importadoras e distribuidoras até atendendo o cliente final em bares, restaurantes e lojas especializadas.

Serviço:

Sommelier de Cerveja

Quando: 1º Final de semana - 22 e 23 de abril de 2017

2º Final de semana - 20 e 21 de maio de 2017

3º Final de semana - 10 e 11 de junho de 2017

4º Final de semana - 08 e 09 de julho de 2017

Onde: Loja Mestre Cervejeiro Fortaleza (Av Senador Virgílio Távora, 1055, Shopping Manhattan, Aldeota

Inscrições: info@scienceofbeer.com.br

Informações: http://www.scienceofbeer.com.br