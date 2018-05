Fortaleza e Porto Alegre geram receita de 30,8 milhões de euros à Fraport

18:08 · 10.05.2018 / atualizado às 18:12

Segundo a Fraport, o resultado conjunto dos aeroportos de Fortaleza (foto) e Porto Alegre foi uma "contribuição significante" para o aumento de 15% na receita nos três primeiros meses de 2018 ( Foto: Bruno Gomes )

Nos primeiro trimestre de 2018, a Fraport registrou um aumento de 15% na receita, representado por 89,1 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões) a mais do que no mesmo período de 2017. Uma "contribuição significante" para esse incremento veio, segundo a empresa alemã, da inclusão das operações dos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre, que renderam, em conjunto, a 30,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões), de janeiro a março deste ano.

A informação foi publicada na última quarta-feira (9), pela própria Fraport, no relatório de resultados trimestrais da companhia, registrando uma receita de 681,7 milhões de euros (cerca de R$ 2,907 bilhões) no período em questão. Peça importante também para a melhora de resultado, segundo a empresa alemã, foi o desempenho do grupo Fraport Greece, que teve uma receita positiva de 44,3 milhões de euros (R$ 187 milhões).

Assim como os aeroportos em Fortaleza e Porto Alegre – assumidos pela Fraoport em janeiro de 2018 –, as operações na Grécia não tinham sido contabilizadas pela empresa no primeiro trimestre de 2017, colaborando positivamente para o aumento da receita em comparação com o relatório do mesmo período de 2018. A Fraport Greece começou as atividades em abril do ano passado.

Acúmulo

Entre janeiro e março de 2018, a Fraport também registrou um aumento, de 27,2%, para o Ebitida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), representando um aumento de 37,4 milhões de euros para chegar ao patamar de 174,7 milhões de euros (R$ 739 milhões).

Do montante acrescido ao resultado do primeiro trimestre ano passado, 9,2 milhões de euros (R$ 39 milhões) foram atribuídos, pela Fraport, aos resultados com os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre.

Com essa movimentação, o lucro líquido da empresa alemã, no primeiro trimestre de 2018 fechou em 19,6 milhões de euros (R$ 83 milhões).