Fortaleza é o destino nacional mais buscado para o Réveillon

20:26 · 17.09.2018 / atualizado às 20:49 por Redação Diário do Nordeste

A Capital cearense saltou do quarto lugar em 2017 para a primeira posição na preferência nacional ( JL Rosa )

Com uma festa pública consolidada, além de diversas outras atrações particulares de destaque, Fortaleza se tornou o destino nacional mais buscado pelos brasileiros para passar o próximo Réveillon. A Capital cearense saltou do quarto lugar em 2017 para a primeira posição na preferência, de acordo com a ferramenta Kayak de busca de viagens.

Segundo o site, em segundo lugar aparece Recife, que fora apenas o 5º mais buscado ano passado. Em terceiro vem São Paulo, que havia sido o primeiro lugar em 2017. O quarto destino com maior número de pesquisas neste ano é Salvador, terceiro no ano passado. O Rio de Janeiro aparece em quinto e foi o segundo mais buscado em 2017.

Dentre os destinos internacionais mais pesquisados, a sequência seguiu com poucas alteraões. Miami permaneceu em primeiro e Orlando em segundo. Lisboa saiu do quarto para o terceiro lugar, antes ocupado por Nova Iorque, que caiu uma posição. Em quinto vem Buenos Aires, que trocou de posição com Paris, agora em sexto.

Dos destinos nacionais que mais cresceram, Caxias do Sul teve 206% mais buscas, seguido por Juazeiro do Norte (+205%), Caldas Novas (+195%), Porto Seguro (+177%) e Maceió (+169%).