Forbes divulga lista dos mais bem pagos; Neymar é único brasileiro

22:12 · 12.06.2017 / atualizado às 22:13

Atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira aparece entre as 100 celebridades com maiores salários em 2016

A Forbes divulgou, nesta segunda-feira (12), a lista das 100 celebridades mais bem pagas do mundo em 2016. Quem puxa a fila é o rapper Sean Diddy, que recebeu durante o ano US$ 130 milhões. Na sequência aparecem a cantora Beyoncé e a escritora JK Rowling.

.Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo

O único brasileiro presente na lista é o jogador de futebol Neymar Júnior. Ele ocupa a 71º colocação, junto com os cantores Ed Sheeran e Dolly Parton, o apresentador Bill O'Reilly e o ator Salman Khan, com US$ 37 milhões cada um.

Confira o Top 10 da lista:

Sean Diddy - US$ 130 milhões

Beyoncé - US$ 105 milhões

JK Rowling - US$ 95 milhões

Drake - US$ 94 milhões

Cristiano Ronaldo - US$ 93 milhões

The Weeknd - US$ 92 milhões

Howard Stern - US$ 90 milhões

Coldplay - US$ 88 milhões

James Patterson - US$ 87 milhões

Lebron James - US$ 86 milhões