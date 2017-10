Food trucks terão dia com 50% de desconto em espaço gastronômico

19:37 · 13.10.2017 / atualizado às 20:03

Espaço funciona na Avenida Desembargador Moreira

Em ação marcando mudanças no horário de funcionamento, os food trucks instalados no Imprensa Food Square, em Fortaleza, venderão seus produtos com 50% de desconto, na próxima segunda-feira (16).

O evento, batizado de "Black Monday", terá início a partir das 18h, simbolizando o início das atividades do espaço no primeiro dia útil da semana. Anteriormente o espaço gastronômico só funcionava de terça-feira a domingo.

Os trucks participantes da Black Monday do Imprensa serão: Pastel do Céu, Burger Street, Suco Nosso de Cada Dia, Laziz Arabic Food, Pistachhio Gelato Italiano, Arretado de Bom Food Truck, Allfry, Treffen Burger, Donadel Food Truck e Os Massas.

Os visitantes encontrarão preços como: pastel de R$ 15,00 por R$ 7,50; sanduíches de R$ 18,00 por R$ 9,00; gelatos de R$ 10,00 por R$ 5,00; sucos naturais de R$ 10,00 por R$ 5,00; entre outros.

Serviço:

Imprensa Food Square

Local: Avenida Desembargador Moreira, 2355, Bairro Dionísio Torres

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: Das 18h às 23h. Sábado e domingo: das 17h às 23h

Não é cobrado couvert artístico