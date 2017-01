Fluxo nos shoppings brasileiros recuou 2,5% em dezembro

13:43 · 18.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Mesmo sendo uma época de movimentação mais intensa, o fluxo de pessoas nos shoppings brasileiros registrou recuo de 2,5% em dezembro de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A variação pode parecer pequena, mas em números absolutos representa uma queda de 9,3 milhões de visitas. Esse resultado faz parte do Iflux – índice que mede a atividade comercial em shopping, desenvolvido pelo IBOPE Inteligência e pela Mais Fluxo.

Confirmando a tendência observada em meses anteriores, os shoppings que apresentam melhores resultados em dezembro são os classificados como “dominantes” em seus mercados e os que atendem a um perfil de clientes mais qualificado (predominância de classe AB).

Os números mostram ainda que há grandes diferenças regionais. Os shoppings da região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, apresentam recuo médio de 6,5%, o maior entre todas as regiões analisadas. Na Grande São Paulo, o índice ficou praticamente estável (-0,8%) e na Grande Recife, positivo em 2,2%.

O Indicador de Fluxo em Shopping Center é desenvolvido pelas empresas IBOPE Inteligência, que conta com uma unidade de negócios especializada em shopping center, e Mais Fluxo, especializada em contagem eletrônica de fluxo de consumidores.