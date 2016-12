FGTS: saiba como consultar o saldo de contas inativas

12:40 · 22.12.2016 / atualizado às 13:50

Há várias formas de consultar o FGTS de forma gratuita. ( FOTO: Divulgação/Caixa )

O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesta quinta-feira (22) a liberação de saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a redução nos juros do cartão de crédito. Com as medidas, o governo espera aquecer a economia brasileira.

Em relação ao FGTS, os saques estarão disponíveis para os trabalhadores com contas inativas até 31 de dezembro de 2015. O valor das retiradas pode girar em torno de R$ 30 bilhões, o que equivale a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A mudança vai permitir que aproximadamente 10,2 milhões de pessoas retirem o benefício. Em 86% das contas, o valor paralisado não ultrapassa um salário mínimo.

Saiba como consultar o saldo de contas inativas:

- Site da Caixa

Para consultar o saldo pro meio do site da Caixa, é preciso ter em mãos o NIS (PIS/Pasep). Para quem nunca acessou o sistema, é possível criar uma senha de acesso via internet.

- Por e-mail

Ainda no sistema da Caixa disponibilizado no site do banco, é possível cadastrar um e-mail para recebimento de informações sobre o depósito do FGTS.

- Por aplicativo

A Caixa disponibiliza também um aplicativo gratuito para celulares e PCs. Basta baixar na Google Play, App Store e/ou Windows Store.

- Por SMS

No site do banco, além do e-mail, também é possível cadastrar um número de celular para receber informações via SMS sobre o depósito do FGTS.