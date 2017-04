FGTS: Caixa libera hoje saques aos nascidos em março, abril e maio

08:53 · 08.04.2017 / atualizado às 12:11

Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, os saques começarão neste sábado para 7,7 milhões de trabalhadores que têm R$ 11,2 bilhões a receber em contas inativas. ( Arquivo )

Começa neste sábado (8) a segunda rodada de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O início estava previsto apenas para segunda (10), mas foi antecipado.

Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, os saques começarão neste sábado para 7,7 milhões de trabalhadores que têm R$ 11,2 bilhões a receber em contas inativas. Desse universo de brasileiros, 2,3 milhões receberão automaticamente o dinheiro em conta corrente ou poupança por já terem relacionamento bancário com a Caixa. Esse grupo receberá crédito de R$ 2,9 bilhões no próprio sábado (8). "Será uma oportunidade para diversas situações para o trabalhador usar o dinheiro", disse.

No Ceará, 39 agências estarão abertas até às 15h, para os saques de contas inativas, sendo 21 só em Fortaleza.

Os saques hoje acontecerão em 2,1 mil agências em todo o Brasil - que funcionarão das 9 horas às 15 horas - e outras 200 agências terão plantão com funcionários no autoatendimento. Na segunda, terça e quarta-feira seguintes, as agências abrirão duas horas mais cedo.

85% sacaram dinheiro da 1ª fase

Occhi também anunciou que 85% do dinheiro liberado na primeira fase - para os nascidos entre janeiro e fevereiro - já foi sacado com poucas semanas do programa. Mesmo com o prazo final para o saque desse grupo terminar apenas em junho, os saques já superaram a previsão original do banco, de saque de 80% do dinheiro. "Com menos de 30 dias, é um índice impressionante", disse Occhi.