Festival Costume Saudável será realizado entre os dias 25 e 27 de agosto

11:16 · 08.06.2017 / atualizado às 17:15 por Redação Diário do Nordeste

O Festival Costume Saudável já está na sua quinta edição. ( Foto: Arquivo )

Para você, o que é viver um costume saudável? Equilibrar corpo e mente? Praticar esportes e levar a vida na esportiva? Aproveitar o que a cidade tem para oferecer? Juntando várias dessas ideias, a edição 2017 do Festival Costume Saudável traz o conceito “A cidade pede esse movimento” e promete agitar o mês de agosto com uma intensa programação de modalidades esportivas, oficinas, palestras, exposições e ativações numa área de 5 mil metros quadrados no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza. Com uma expectativa de 10 mil pessoas por dia, o Festival está completando cinco anos e já se consolidou como principal evento do segmento no Norte-Nordeste.

A programação já está sendo definida e, para isso, o Mercadinhos São Luiz, realizador do Festival, convidou grupos de pessoas que vivenciam hábitos saudáveis nos mais diferentes segmentos, como: alimentações restrita, vegetariana e vegana; pessoas com mais de 50 anos; esportistas; mães e outros. Durante reuniões, os convidados colaboram com a sugestão de temas e palestrantes. “Com a participação dessas pessoas, queremos realizar um Festival Costume Saudável mais completo e diversificado”, explica Joana Ramalho, Coordenadora do Festival.

O Festival terá um espaço destinado a um Food Park com opções mais saudáveis, espaço kids, salas de academias, salas de palestras, salas de culinária saudável, feira de alimentos saudáveis, apresentações artísticas e culturais, bandas locais, espaço Aprender, tendas com demonstração e degustação de produtos, lounges, mini shopping, bicicletário, entre outros. “O objetivo é mostrar as diversas opções de costumes saudáveis que podem contribuir com o estilo de vida das pessoas e mostrar as várias opções que existem no mercado para que elas possam escolher para si”, afirma Claudia Marques, trade marketing dos Mercadinhos São Luiz. Os ingressos estarão disponíveis 15 dias antes do evento. Todo o valor arrecadado com as inscrições será doado ao Instituto do Câncer do Ceará.

Costume Saudável

O evento teve sua primeira edição em 2013 e já faz parte do calendário de eventos voltados para a saúde e bem-estar em Fortaleza. O Costume Saudável é um movimento inspirado por hábitos saudáveis e também uma iniciativa dos Mercadinhos São Luiz, que enxergou uma carência de informações sobre como aderir ao estilo de vida saudável na cidade. O Festival tem como objetivo a divulgação e disseminação de informações variadas, como novos hábitos alimentares, prática de atividades físicas que promovem o bem estar e a adoção de um estilo de vida saudável.