Extra e Pão de Açúcar estão com 24 oportunidades de trabalho em Fortaleza

09:54 · 13.10.2017 por Redação Diário do Nordeste

O Extra e o Pão de Açúcar estão com oportunidades de trabalho abertas em Fortaleza. São 22 vagas para operador de loja, profissional responsável pelo atendimento ao cliente; recebimento, conferência e reposição de mercadorias, manter o estoque, setor e a loja limpos e organizados, controle de validade e qualidade, entre outros. Este profissional poderá atuar em setores como açougue, frios, peixaria, confeitaria, rotisserie e caixa.

Também estão abertas 2 vagas para atendente de vinhos, colaborador que irá fazer um atendimento personalizado e proativo aos clientes, orientando na escolha de vinhos, cervejas especiais e destilados. O atendente irá dar informações como características, cuidados de armazenamento, dicas de consumo, orientações gastronômicas e harmonizações dos produtos. Além disso, o profissional irá interagir junto aos fornecedores, organizando degustações, confrarias e palestras para os clientes.

Além de salário compatível com o mercado, o profissional terá benefícios como seguro de vida, assistência médica e odontológica, extensão da licença maternidade, enxoval do bebê, cartão da mamãe, refeição no local de trabalho, vale alimentação, vale transporte, cartão multicheque, cooperativa de crédito e plano de carreira.

Para se candidatar à vaga de operador de loja, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência anterior na área de varejo. Para a vaga de atendimento de vinhos, é necessário ter ensino médio completo. A escala de trabalho é de seis dias na semana, com início a partir das 14h.

As inscrições devem ser feitas por meio do site, clicando em “Veja nossas vagas” e pesquisando cada cargo pretendido: “operador de loja” ou “atendente de vinhos”. Após encontrar a vaga, o candidato deve preencher seus dados pessoais. Toda a comunicação com o candidato será feira por e-mail, por isso é importante ficar atento à caixa de entrada e lixo eletrônico após o cadastro.