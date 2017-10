Exportações do Nordeste crescem 32,7% nos 9 primeiros meses de 2017

16:45 · 13.10.2017

As exportações nordestinas cresceram 32,7% nos nove primeiros meses deste ano frente a igual período do ano passado. Nesse período, as vendas na região superaram os US$ 12 milhões, o que representa 7,6% do total das comercializações externas brasileiras. As informações são do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão de pesquisas do Banco do Nordeste, com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O destaque da região foi a comercialização dos produtos básicos, que aumentaram 44,1%, impulsionados pela soja. O estado de Alagoas foi o que teve maior crescimento no período, com expansão de 128,9%, seguido por Piauí (113%) e Ceará (77,2%).

Os produtos semimanufaturados do Nordeste cresceram 28,8% de janeiro a setembro deste ano. Lideram o segmento as vendas de pasta química de madeira, produzida por Bahia e Maranhão, a produção de ferro e aço, feita pelo Ceará, e a exportação de açúcar de cana, de Alagoas. Os manufaturados, que possuem maior valor agregado, apresentaram aumento de 29,9%, no período observado. A China continua sendo o país que mais importa a produção da Região, com 21% do total, seguida pelos Estados Unidos (14,8%) e Argentina (11,7%).