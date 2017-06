Exportações de café do Brasil vão diminuir

09:46 · 12.06.2017 por Estadão Conteúdo

Exportações de café devem diminuir devido a menor safra colhida este ano. ( Foto: Bruno Gomes )

O Brasil, maior produtor e exportador global de café, deverá exportar cerca de 32 milhões de sacas de 60 kg na temporada 2017/18 (julho/junho), volume abaixo das 33,4 milhões de sacas projetadas para a temporada 2016/17, que se encerra neste mês, estima o diretor nos Estados Unidos da exportadora Comexim, Rodrigo Costa.

De acordo com ele, com uma safra menor colhida neste ano no País no período de baixa do ciclo bianual do arábica, a expectativa é de uma exportação mais baixa em relação ao ciclo anterior. Segundo estimativas, a safra de café do Brasil deverá atingir 52 milhões de sacas em 2017/18, ante 55 milhões de sacas em 2016/17.