Estudo mostra que 9 entre 10 trabalhadores vão sacar até R$ 3,5 mil do FGTS

14:11 · 03.02.2017 por Folhapress

Nove entre dez trabalhadores poderão sacar até R$ 3,5 mil de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), segundo estudo do banco Santander, realizado sobre números oficiais do fundo. O calendário de saques ainda não foi divulgado pelo governo.

A autorização para saque vai valer para contas do Fundo de Garantia de empregos dos quais o trabalhador saiu até 31 de dezembro de 2015 e que ainda possuem saldo.

Mas dentro desse numeroso grupo - são cerca de 10,1 milhões de trabalhadores donos de 18,6 milhões de contas-, a maior parte daqueles que possuem algum dinheiro para ser resgatado encontrará um saldo médio de R$ 730. Esse é o valor que deverá estar disponível em 5,4 milhões de contas inativas que pertencem a 3 milhões de pessoas, segundo cálculo realizado a pedido da reportagem pela economista do Santander Adriana Dupita.

Uma parte ainda relativamente grande do total de cotistas -cerca de 700 mil donos de 1,3 milhão de contas inativas- encontrarão saldo médio de R$ 6,5 mil.

Considerando que o valor disponível para a maioria é baixo, a expectativa é que os trabalhadores utilizem esse dinheiro como renda extra ou para pagar dívidas, analisa Adriana. "Será uma ajuda para pagar dívidas com bancos, cartões de crédito, conta de água ou energia que podem estar em atraso ou mesmo em gastos do dia a dia."

O total de contas sem nenhum dinheiro é de 10,7 milhões. Isso pode significar que mais da metade dos trabalhadores que possuem contas inativas no fundo não receberá nem sequer um centavo.

O total liberado será de R$ 41 bilhões, dos quais R$ 20 bilhões irão para 1% dos cotistas; R$ 15 bilhões para 5% e R$ 7 bilhões para os outros 94%.