Estrutura de capital da Caixa não demanda capitalização com FGTS

16:30 · 04.05.2018 por Estadão Conteúdo

O Ministério da Fazenda e a Caixa Econômica Federal divulgaram nota conjunta nesta sexta-feira (4) para afirmar que o banco tem promovido medidas para adequar sua estrutura de capital ao plano de negócios deste ano e ao atendimento das políticas públicas previstas em 2018.

O presidente da Caixa, Nelson Souza, afirmou mais cedo que o banco público tem capital suficiente para este ano e o próximo para expandir a sua carteira de crédito de forma prudente.

De acordo com a Fazenda, a Caixa sempre busca uma alocação eficiente dos recursos, com gestão de risco adequada e respeito às melhores práticas bancárias.

"A atual estrutura de capital permite, na avaliação do Ministério da Fazenda e do comando da Caixa, a execução do plano de negócios previsto para o ano, sem a necessidade de capitalização mediante a utilização do FGTS", completa nota.