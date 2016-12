Estacionamento do Aeroporto Internacional de Fortaleza oferece diárias especiais durante as férias

09:33 · 21.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

O valor promocional pode representar um desconto superior a 60% sobre a tabela padrão praticada pelo estacionamento, dependendo da quantidade de dias que serão utilizados pelo cliente.

Para aqueles que estão programando suas próximas viagens de férias, o estacionamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, anunciou uma tarifa diferenciada para clientes de longa permanência. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, quem utilizar o serviço por entre quatro e dez dias pagará apenas um valor fixo de R$ 180. As diárias adicionais serão cobradas no valor de R$ 50.

O objetivo da promoção é possibilitar que mais pessoas tenham acesso ao conforto e segurança do estacionamento oficial do Aeroporto Internacional de Fortaleza durante suas viagens de férias. O pacote é uma excelente opção para as famílias que vão viajar: elas podem ir de carro até o aeroporto, com maior comodidade e conforto, sabendo que vão pagar apenas aquele valor fixo.

O valor promocional pode representar um desconto superior a 60% sobre a tabela padrão praticada pelo estacionamento, dependendo da quantidade de dias que serão utilizados pelo cliente.