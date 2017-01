Entrega de declaração do Imposto de Renda 2017 começa dia 2 de março

09:32 · 06.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

O programa para declarar o imposto estará disponível para download no site da Receita Federal a partir de 23 de fevereiro. ( Foto: Lucas de Menezes )

O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril, segundo o Diário Oficial da União e comunicado divulgado no site da Receita Federal nesta sexta-feira (06). A declaração se refere aos ganhos dos contribuintes no ano de 2016.

O programa para declarar o imposto estará disponível para download no site da Receita Federal a partir de 23 de fevereiro. Antes disso, em 20 de janeiro, a Receita vai disponibilizar os programas relativos ao carnê leão e a ganho de capital. As informações são do jornal O Globo.