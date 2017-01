Enel prorroga inscrições para vagas de estágio no Ceará e no Rio de Janeiro

09:57 · 12.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Os estagiários recebem benefícios compatíveis com o mercado, têm chances de efetivação e ainda têm oportunidade de construir uma carreira internacional no futuro. ( Foto: Fabiane de Paula )

A Enel prorrogou até dia 16 de janeiro as inscrições para 100 vagas de estágio no Ceará e no Rio de Janeiro. As oportunidades, oferecidas por meio do Programa Semear Talentos, são para as empresas Enel Distribuição Ceará, Enel Fortaleza, Enel Distribuição Rio, Enel Soluções e Enel Green Power, no Rio. Para o Ensino Superior, são 40 vagas para o Rio e 40 para o Ceará. Já no Ensino Técnico, são dez vagas para cada Estado. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Os candidatos do Ensino Superior precisam ter cerca de metade da graduação cursada em Engenharia Elétrica, Produção e Telecomunicações; Economia, Contabilidade, Comunicação Social (em todas habilidades), Administração, Direito, Informática, entre outros. Para o Ensino Técnico, as vagas são para alunos do curso em Eletrotécnica e do Ensino Médio (2º e 3º anos).

Os estagiários recebem benefícios compatíveis com o mercado, têm chances de efetivação e ainda têm oportunidade de construir uma carreira internacional no futuro, já que a companhia faz parte do grupo italiano Enel. Os selecionados têm previsão de início na companhia em Fevereiro de 2017.