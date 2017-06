Endividamento na Capital cai em junho e vai a 65,8%

10:49 · 07.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

De acordo com a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, realizada pela Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), em junho de 2017, 65,8% dos consumidores da capital cearense possuem algum tipo de dívida. O índice veio 1,6 pontos percentuais abaixo do indicador do último mês de maio (67,4%) e inferior ao índice de junho do ano passado (73,8%). Mesmo com a queda, o consumidor relata que o desequilíbrio financeiro é o principal fator de endividamento.

A proporção dos consumidores com contas ou dívidas em atraso teve leve aumento de 0,1 ponto percentual, passando de 22,3%, em maio, para 22,4% neste mês. Segundo a pesquisa, os problemas financeiros afetam mais as mulheres, com 23% dos entrevistados desse grupo afirmando possuir contas em atraso; os consumidores do grupo com idade ente 25 e 34 anos (25,9%) e do estrato com renda familiar abaixo de cinco salários mínimos (23,3%).

A crise econômica que afeta o país trouxe muitas dificuldades para o gerenciamento das dívidas pelo consumidor, colaborando para a perda da qualidade do crédito e desarranjo dos orçamentos familiares. A pesquisa revela que o ponto mais crítico foi atingido em junho de 2016, quando a taxa de consumidores com contas em atraso atingiu o pico de 28,1%. No segundo semestre do ano passado iniciou-se um movimento de acomodação gradual, que continua neste início de ano.

Outro detalhe observado no levantamento é que o tempo médio de atraso é de 64 dias e a principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro - a diferença entre a renda e os gastos correntes – citado por 60,2% dos consumidores. O segundo motivo mais citado é o adiamento por conta do uso dos recursos em outras finalidades, com 35,3%, seguido da contestação da dívida (7,0%).