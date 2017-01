Endividamento de consumidores cai 5,4 pontos percentuais em Fortaleza

10:05 · 27.01.2017 / atualizado às 11:31 por Redação Diário do Nordeste

Neste mês de janeiro, a Pesquisa sobre Endividamento do Consumidor de Fortaleza, realizada pela Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), revela que 64,7% dos consumidores da capital cearense possuem algum tipo de dívida. O índice veio 5,4 pontos percentuais abaixo do indicador do último mês de dezembro (70,1%) e acompanhado de significativa melhoria nas contas em atraso, que tiveram o melhor resultado desde junho de 2015, e iniciam o ano com 19,9%.

A proporção dos consumidores com contas ou dívidas em atraso teve redução de -2,8 pontos percentuais, passando de 22,7%, em dezembro, para 19,9% neste mês – o melhor resultado desde junho de 2015 (19,0%). Os problemas financeiros afetam mais as mulheres (21,8% dos entrevistados desse grupo afirmaram possuir contas em atraso), os consumidores do grupo com idade superior a 35 anos (20,6%) e do estrato com renda familiar abaixo de cinco salários mínimos (20,3%).

O tempo médio de atraso é de 72 dias e a principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro - a diferença entre a renda e os gastos correntes – citado por 74,7% dos consumidores. O segundo motivo mais citado é o adiamento por conta do uso dos recursos em outras finalidades, com 24,7%, seguido da contestação da dívida (6,8%).