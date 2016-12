Endividamento das famílias tem leve recuo e passa a 42,5% em outubro

11:17 · 23.12.2016 / atualizado às 11:23 por Estadão Conteúdo

Ainda segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) permaneceu em 22,2% em setembro ante outubro. ( Foto: Neysla Rocha )

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 42,8% em setembro para 42,5% em outubro, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (23). Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento apresentou uma baixa em outubro, ficando em 24,0% da renda anual. Em setembro, estava em 24,2%.

Ainda segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) permaneceu em 22,2% em setembro ante outubro. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda foi de 19,6% para 19,7%.

A instituição começou a fazer o levantamento em janeiro de 2005 e o retrato sobre o nível de dívidas brasileiras passou a ser incorporado na nota de crédito pelo BC em agosto de 2015. O cálculo do BC leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 meses e incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), ambas do IBGE.