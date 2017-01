Empresa italiana tem interesse em construção e operação de planta de dessalinização no Ceará

16:36 · 18.01.2017 / atualizado às 17:18 por Redação Diário do Nordeste

Em Dubai, foram visitadas as instalações da usina de dessalinização construída pela Fisia Italimpiante e operada pela Dubai Eletricity and Water Authority ( Foto: Divulgação/Facebook )

O governador Camilo Santana afirmou na tarde desta quarta-feira (18), por meio de sua página no Facebook, que o gerente regional da empresa italiana Fisia Italimpianti, Angelo Rivino, "tem interesse não somente no planejamento e construção de uma planta no Ceará, mas também em sua operação", afirmou o chefe do Executivo.

Na publicação, o governador fala sobre a última agenda da missão oficial ao Oriente Médio. Em Dubai, foram visitadas as instalações da usina de dessalinização construída pela Fisia Italimpiante e operada pela Dubai Eletricity and Water Authority. Trata-se da maior usina de dessalinização do planeta.

"Pude conferir de perto como uma região tão castigada pela ausência de chuvas pode ressurgir em meio ao deserto. Com capacidade total de produção de 636.400 m³/ dia, a planta possui oito unidades de dessalinização integradas e uma de mineralização, funcionando à base do processo MSF (Multi-Stage Flash)", diz a postagem na página de Camilo Santana.

Alternativa à seca

Ainda segundo o governador, a dessalinização é uma das alternativas "que temos buscado para amenizar o problema da seca, além de todas as ações que realizamos nos últimos anos em todo o Estado". Após o encontro no Oriente Médio, os representantes da companhia devem visitar o Ceará nos próximos meses para conhecer possíveis locais para a instalação da planta de dessalinização.

