Empresa faz processo seletivo de intercâmbio para o Japão

09:11 · 20.12.2017

O candidato deve ter disponibilidade de participar do intercâmbio de trabalho entre os meses de Março e Maio de 2018 em Tóquio, no Japão

Jovens brasileiros têm a chance de participar de um intercâmbio de trabalho de até três meses (e com possibilidade de efetivação no final) para atuar na sede da uma das principais empresas de energia renovável do mundo em Tóquio, no Japão, a Shizen Energy. O evento Shizen Global Talent é promovido pela empresa Eureca!, consultoria especializada em conectar jovens com o mundo do trabalho.

Poderão participar alunos dos cursos de Administração de Empresas, Relações Internacionais, Economia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing, Matemática, Estatística e de todas as Engenharias. As principais atividades serão com os profissionais da Shizen entendendo o dia a dia das plantas de energia renovável e a criação do desenho de estratégias de expansão da Shizen pelo mundo.

Desde 2011, o Grupo Shizen Energy, detentora de outras cinco empresas, Shizen Energy Inc, Juwi Shizen Energy Inc, Shizen Energy Farm Inc, Juwi Shizen Energy Operation Inc, Alamport Inc, busca desencadear os potenciais da natureza usando as tecnologias mais recentes e transformando-as eficientemente em energias renováveis. Com a visão "Mudando o mundo com a energia", a Shizen se esforça para criar energia para um futuro mais sustentável em todo o mundo, em todos os países.

Os pré-requisitos são: ser apaixonado(a) por relacionamento, excelência e pelo meio ambiente; graduação entre Dezembro de 2015 e Dezembro de 2018; inglês fluente - japonês e mandarim são diferenciais e, o mais importante, ter disponibilidade de participar do intercâmbio de trabalho entre os meses de março e maio de 2018 em Tóquio, Japão. (Datas ainda a definir dependendo do processo de obtenção do visto)

Datas:

Inscrições: 28/Nov - 09/Jan

Envio dos desafios Online: 28/Nov - 10/Jan

Entrevistas Online com Eureca: 17/Jan - 20/Jan

Entrevistas Online com Shizen: 20/Jan - 25/Jan

Aprovados: 26/Jan

Início da imersão: a partir de Março/2018