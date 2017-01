Emplacamentos de implementos rodoviários caem 29,8% em 2016 ante 2015

08:17 · 09.01.2017 por Estadão Conteúdo

O volume de emplacamentos de implementos rodoviários ao longo de 2016 totalizou 61.996 mil unidades, o que representa uma queda de 29,8% em relação aos 88.315 mil produtos emplacados no mesmo intervalo de 2015, informou na manhã desta segunda-feira (9) a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

A retração apurada em 2016 marca o segundo ano consecutivo de queda forte no mercado, uma vez que o resultado verificado em 2015 já marcava uma diminuição de 44,76% em relação à 2014, quando 159.870 mil produtos foram emplacados.

A entidade destaca que, no segmento de reboques e semirreboques, foram entregues 23.187 mil unidades no período entre janeiro e dezembro de 2016, uma retração de 21,85% na comparação com os doze meses de 2015. Já no segmento de carroceria sobre chassis, foram entregues 38.809 mil implementos no ano passado, um recuo de 33,82% na base anual.

"A indústria encontra-se em situação muito delicada", diz, em nota, o presidente da Anfir, Alcides Braga. "Sem alterações no modelo de financiamento e sem planos que voltem a fazer a economia crescer as empresas do setor não terão como aguentar".

A associação destaca, ainda, que os resultados ruins do setor nos últimos dois anos tiveram reflexos no nível de emprego na indústria. Segundo a Anfir, o setor de implementos empregava 71 mil trabalhadores em postos de trabalho direto e indiretos em 2014, recuando para 40 mil em 2016.

Exportação

Apesar dos resultados ruins no mercado interno, a entidade destaca que as exportações de implementos rodoviários têm tido resultados mais favoráveis, embora o mercado externo ainda tenha pouca representatividade nas vendas totais do setor. Entre janeiro e novembro, foram vendidas no exterior 3.631 mil unidades, um avanço de 23,34% na base anual.