Em uma semana, gasolina apresenta queda de R$ 0,06 nos postos

20:33 · 12.07.2018 / atualizado às 20:49 por Redação Diário do Nordeste

Valor foi encontrado pela reportagem na tarde desta quinta-feira, na Avenida Rogaciano Leite ( Foto: Dháfine Mazza )

Após as reduções da Petrobras na gasolina vendida nas refinarias praticamente não surtirem resultado nas bombas, o combustível repassado ao consumidor ficou R$ 0,06 mais barato nesta quinta (12). Na tarde de hoje, a gasolina foi vista comercializada a R$ 4,47, enquanto no início da semana, o combustível era vendido a um preço mínimo de R$ 4,53. O valor foi encontrado em um estabelecimento na Avenida Rogaciano Leite.

Na última quarta-feira (11), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou o Infopreço, serviço por meio do qual postos de abastecimento podem informar de forma voluntária o preço que estão cobrando pelos combustíveis - gasolina, etanol, diesel S-10, diesel S-500 e gás natural veicular (GNV). O serviço ainda não conta com dados de postos no Ceará.

A ANP também conta com o levantamento de preços, com acompanhamento semanal, enquanto os dados do Infopreço são atualizados diariamente. Hoje (12), entrou em vigor o reajuste de 0,78% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias.