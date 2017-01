Em queda de 0,7%, dólar opera a R$ 3,15

11:46 · 23.01.2017 / atualizado às 11:50 por Redação Diário do Nordeste

Na sexta, a moeda dos EUA fechou em queda de 0,55%, cedendo pela 5ª semana seguida, a R$ 3,182 ( Foto: Reuters )

Investidores seguem atentos aos passos de Donald Trump, que tomou posse como 45º presidente dos Estados Unidos na última sexta-feira (20) com um discurso protecionista. Além disso, intervenções do Banco Central no mercado de câmbio por meio dos swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda futura de dólares) também é outro fator que influencia o pregão desta segunda-feira (23).

Às 11h29, a moeda norte-americana caía 0,77%, vendida a R$ 3,157. Na mínima da sessão, o dólar chegou a R$ 3,156. Na sexta, dia em que o mercado também acompanhava os desdobramentos da morte do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, a moeda dos EUA fechou em queda de 0,55%, cedendo pela 5ª semana seguida, a R$ 3,182. No acumulado de 2017, a queda já chega a R$ 2,06%.