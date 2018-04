Em março, inadimplência das empresas sobe 2,33% no Nordeste

09:31 · 27.04.2018 / atualizado às 09:39

A inadimplência das empresas em todo o Brasil desacelerou na maior parte das regiões, mas ainda assim apresentou alta de 8,92% em março de 2018, na comparação com igual mês em 2017. No Nordeste, o número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros de devedores cresceu 2,33%. O índice é menor que o do Brasil e indica tendência de desaceleração.

O Sudeste puxou a inadimplência do País, com crescimento de 15,26% no número de empresas inadimplentes. Nas demais regiões, também houve crescimento: alta de 3,56% no Sul, 2,35% no Centro-Oeste e 1,23% no Norte.

Entre os segmentos devedores, a alta mais expressiva ficou com o ramo de serviços, que apresentou crescimento de 12,64%. Logo depois, aparecem o comércio (6,12%), indústria (5,57%) e agricultura (3,82%).

Os dados foram levantados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Na passagem de fevereiro para março de 2018, sem ajuste sazonal, houve leve alta de 2,36% nos atrasos no país.