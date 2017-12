Em ação de Natal, Decon fiscaliza restaurantes e supermercados; irregularidades são encontradas

09:09 · 21.12.2017 / atualizado às 09:30

De acordo com o MPCE, três estabelecimentos, incluindo dois supermercados, estavam funcionando sem o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CCBMCE) ( Foto: Agência Brasil )

Quatro estabelecimentos de Fortaleza foram autuados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), após uma fiscalização em supermercados e restaurantes da Capital, durante operação de Natal, detectar uma série de irregularidades. As ações ocorreram entre os dias 13 e 15 de dezembro, tendo como foco locais que comercializam itens que costumam compor a ceia natalina.

De acordo com o MPCE, três estabelecimentos, incluindo dois supermercados, estavam funcionando sem o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CCBMCE), o que é exigido pela legislação. Além disso, um restaurante não apresentou aos agentes do Decon Registro Sanitário e o Livro de Reclamação, que também são obrigatórios. Os quatro locais, portanto, foram autuados.

A operação

Focada no Natal, a operação do Decon observou se os estabelecimentos estavam em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação correlata. Além de verificarem a existência de documentos exigidos para o funcionamento das lojas – como Alvará de Funcionamento, Registro Sanitário e o CCBMCE –, os fiscais analisaram questões importantes relacionadas à saúde e segurança dos consumidores, como a comercialização de produtos com prazo de validade expirado, estado de conservação e modo de armazenamento de perecíveis.

Outros direitos importantes das relações de consumo que foram fiscalizados foi o cumprimento das ofertas veiculadas; a política de troca de produtos; e a precificação adequada dos itens expostos à venda.

Confira a lista dos estabelecimentos fiscalizados:

Autuados:

- Distribuidora de Alimentos Fartura (Supermercado São Luís): funcionava sem CCCBMCE;

- Cavalcante Com. e representações (Super Carnes): funcionava sem CCCBMCE;

- G Barbosa Comercial LTDA (Supermercado G. Barbosa): funcionava com CCCBMCE vencido em 17 de julho de 2017;

- Vem Serviços e Cosméticos de alimentos LTDA (Bang´s Carnes e Bebidas): não apresentou Registro Sanitário e Livro de Reclamação.

Não autuados:

- M W N Comercial de Alimentos LTDA (Supermercado Lagoa)

- Distribuidora de Alimentos Albuquerque LTDA (Center Box)

- Supermercado do Povo LTDA (Super do Povo)

- Supermercado Cometa LTDA (Supermercado Cometa)