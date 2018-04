Em 2017, 27 mil domicílios no Ceará passaram a ter acesso a internet

11:38 · 26.04.2018 por Redação Dário do Nordeste

Ainda assim, somente 58,1% do total de domicílios do Ceará tem acesso a internet. ( Arquivo )

Na passagem de 2016 para o ano passado, 27 mil domicílios no Ceará passaram a ter acesso a internet, totalizando 2,8 milhões no Estado, o equivalente a 58,1% de todas as casas cearenses.

A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada esta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta parte do levantamento analisa as condições gerais dos domicílios e dos moradores em 2017.

Brasil

Em todo o território nacional, a pesquisa constatou um aumento do número de domicílios com acesso à internet, que passou de 63,6% em 2016 para 70,5% em 2017. Em números absolutos, no ano passado, 69,7 milhões de domicílios tinham acesso a internet.