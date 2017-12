Dólar teve leve recuo e é cotado a R$ 3,2945 na venda

17:18 · 20.12.2017

O dólar fechou a sessão desta quarta-feira (20) com uma leve queda depois do mercado observar a aprovação da reforma tributária nos Estados.

A moeda americana caiu 0,06%, sendo cotado a R$ 3,2945 na venda, após marcar a mínima de R$ 3,2819. Nos últimos quatro pregões, o dólar acumulou um recuo de 1,26%, mas ainda está próximo ao patamar de R$ 3,30.

No entanto, essa nível baixo de flutuação pode ser alterada no próximo ano, depois do governo federal votar a Reforma da Previdência no início de 2018.