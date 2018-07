17:38 · 13.07.2018

O dólar futuro tinha queda de aproximadamente 0,90% no final da tarde desta sexta ( Reuters )

O dólar acompanhou a tendência positiva do mercado para os mercados emergentes e fechou esta sexta-feira (13) em queda. No Brasil, no entanto, a postura ainda é de cautela diante da cena política eleitoral de 2018.

A moeda americana teve queda de 0,86%, sendo cotada a R$ 3,8508 na venda, fechando a semana com leves perdas de 0,46%. Esta é a segunda semana consecutiva de desvalorização do dólar frente ao real.

