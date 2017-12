18:04 · 22.12.2017 / atualizado às 18:44

O dólar avançou 0,77% no último pregão antes do Natal, com agenda vazia e baixo volume de negócios. O movimento ajudou a moeda americana a emplacar a quarta semana consecutiva de alta.

Com máxima de R$ 3,3373, o dólar fechou a R$ 3,3345 na venda. Já para a semana, o avanço foi de 0,80%.