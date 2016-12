Dólar tem maior recuo semanal em quase seis meses

17:02 · 23.12.2016

O dólar recuou 0,89%, nesta sexta-feira (23), fechando a sessão cotado a R$3,2700 na venda. A moeda acumulou na semana perdas de 3,56%, a maior queda semanal desde o período encerrado em 1º de julho (-4,35%).

A moeda norte-americana recuou por influencia de um fluxo de ingresso de recursos em novo dia de volume baixo de negociação com a proximidade do Natal.

O dólar futuro cedia 0,55% no final desta tarde. Na mínima do dia, a moeda norte-americana foi a R$3,2585 e, na máxima, a R$3,2935.

O Banco Central não anunciou intervenções no mercado de câmbio nesta sessão. Ele atuou a última vez no dia 13 de dezembro, por meio de leilão de linha - venda de dólares com compromisso de recompra.