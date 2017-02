16:41 · 03.02.2017

O dólar registrou variação praticamente nula (0,05%) nesta sexta-feira, fechando a R$ 3,1235.

A leve variação ocorreu após ser divulgada alta abaixo do previsto da renda média do trabalhador dos Estados Unidos no mês passado.

A moeda acumulou retração de 0,9% na semana e de 3,88% no ano.