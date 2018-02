18:03 · 21.02.2018 por Redação Diário do Nordeste

O dólar fechou nesta quarta-feira (21) com leve alta perante o real. O resultado ocorreu após a divulgação da ata do Fed, reforçando a tendência de que seguirá as altas de juros nos Estados Unidos.

A moeda estadunidense subiu 0,19%, chegando a R$ 3,2605 para compra e R$ 3,2618 para venda.

Neste ano, após 34 pregões, o dólar registra desvalorização de 1,59%. Foram 18 pregões em alta, contra 16 em baixa.