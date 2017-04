Dólar sobe 1% e encosta em R$ 3,15 nesta quinta-feira (6)

17:28 · 06.04.2017

O dólar subiu 1% e se aproximou de R$ 3,15 nesta quinta-feira, com os investidores nervosos com o andamento da reforma da Previdência no Congresso Nacional, tida como essencial para colocar as contas públicas em ordem.

O dólar avançou 0,99%, a R$ 3,1457 na venda, maior nível de fechamento desde 14 de março (R$ 3,1693). Na máxima da sessão, a moeda norte-americana foi a R$ 3,1489.

O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,8% no final da tarde.

"Está caindo a ficha de que a reforma da Previdência pode ficar aquém do esperado e afugentar o investidor estrangeiro", comentou o chefe da mesa de operações de uma corretora nacional.