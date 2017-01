Dólar sobe 0,74% após sequência quedas

16:49 · 06.01.2017 / atualizado às 16:52

Na semana, a moeda norte-americana acumulou queda de 0,86% sobre o real ( Foto: Reuters )

O dólar avançou 0,74%, fechando a R$3,2218 na venda, nesta sexta-feira (06), após acumular queda de 2,55% nos últimos três pregões. A alta da moeda interrompeu a sequência de queda nas três últimas sessões, com os investidores reagindo aos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, que reforçaram as apostas de juros mais altos na maior economia do mundo.

Na semana, a moeda norte-americana acumulou queda de 0,86% sobre o real. Na máxima do dia, chegou a R$3,2250 e, na mínima, a R$3,1883.

O dólar futuro subia cerca de 0,65% no final desta tarde.

O Banco Central brasileiro não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio, estando fora desde 13 de dezembro.