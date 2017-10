Dólar recua 0,66% ante real, fechando a R$ 3,14 nesta sexta-feira (13)

17:36 · 13.10.2017 por Reuters

O dólar recuou ante o real nesta sexta-feira (13) influenciado pelo mercado externo após a divulgação que a inflação dos Estados Unidos veio mais fraca do que o esperado em setembro, aliviando temores de que o banco central do país possa elevar os juros mais do que o esperado.

O dólar recuou 0,66%, a R$ 3,1491 na venda, depois de ter batido R$ 3,1485 na mínima do dia.

O mercado precificava que o Fed elevaria novamente os juros em dezembro, o que seria a terceira alta neste ano. Taxas mais altas tendem a atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outras praças financeiras, como a brasileira.

No exterior, o dólar recuava frente a uma cesta de moedas e também frente a divisas de países emergentes, como o peso chileno.