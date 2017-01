Dólar recua 0,63% e vai a R$ 3,1980

16:51 · 05.01.2017

O dólar voltou a cair nesta quinta-feira, fechando abaixo de R$ 3,20, menor valor em quase dois meses, seguindo o movimento da moeda norte-americana no exterior após a divulgação de dados mais fracos sobre emprego nos Estados Unidos aliviar os temores de que os juros na maior economia do mundo poderiam subir mais do que o esperado.

No fim da sessão, o dólar apresentou queda de 0,63%, cotado a R$ 3,1980 na venda, depois de acumular queda de 1,93% nas duas sessões anteriores. O dólar não ia abaixo de R$ 3,20 desde 8 de novembro, data da eleição presidencial dos Estados Unidos.