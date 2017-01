Dólar opera em queda de 0,68% logo após posse de Trump

15:21 · 20.01.2017 por Redação Diário do Nordeste por Reuters

O dólar opera com queda de 0,68% ante o real nesta sexta-feira (20), logo após posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O maior temor dos investidores é que Trump adote de fato uma política econômica inflacionária e protecionista, o que poderia obrigar o Federal Reserve, banco central norte-americano, a elevar ainda mais os juros. Se isso se concretizar, recursos aplicados em outras praças, como a brasileira, podem migrar para os Estados Unidos em busca de rendimentos maiores.

No exterior, o dólar tinha leve alta ante uma cesta de moedas e algumas divisas de emergentes, como o rand sul-africano.

Internamente, a morte de Zavascki criou grandes incertezas sobre o futuro da operação Lava Jato, sobretudo no que se refere ao substituto que dará andamento à operação no STF.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente o lote de 15 mil contratos de swap cambial tradicional --equivalente à venda futura de dólares-- ofertado em leilão desta sexta-feira para rolagem do vencimento de fevereiro.

Com este leilão, o BC já vendeu o equivalente a US$ 2,7 bilhões para rolar o total de US$ 6,431 bilhões que vencem em fevereiro.