Dólar interrompe três altas e cai 0,07%, a R$ 3,18

Interrompendo uma sequência de três altas, o dólar encerrou esta terça-feira (10) em leve queda de 0,07% ante o real, a R$ 3,183 na venda. Hoje, o mercado se manteve à espera da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve.

Os investidores buscavam pistas sobre possíveis alterações na taxa de juros dos Estados Unidos. Nos EUA, conforme apostas precificadas na última semana, 90% acredita em uma alta da taxa em dezembro. Se isso acontecer, a maior economia do mundo pode atrair recursso hoje aplicados em outros mercados, como o brasileiro.

No exterior, a moeda norte-americana subia ante uma cesta de moedas e divisas de países emergentes. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,20% no fim da tarde.

Internamente, os investidores monitoravam a situação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, com a leitura do parecer do relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) na Comissão de Constituição e Justiça.