Dólar fecha em alta pela segunda sessão seguida e vai a R$ 3,57

17:32 · 08.05.2018

O dólar fechou a sessão desta terça-feira (8) em alta, marcando o segundo pregão consecutivo, sendo cotado a R$ 3,57. A flutuação é reflexo do mercado acompanhar a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, aumentando os riscos geopolíticos que podem influenciar o fluxo mundial de capital.

Na venda, a moeda americana avançou 0,45% e fechou a R$ 3,5689, chegando ao patamar mais alto desde de 2 de junho de 2016 (R$ 3,5875). Nas duas últimas sessões, o dólar acumulou alta de 1,27%.

Na máxima do dia, a moeda dos Estados Unidos foi a R$ 3,5945. Já o dólar futuro tinha elevação de 0,5% no final desta terça.