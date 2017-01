Dólar fecha em alta de 0,21% ante real

16:23 · 18.01.2017

Na máxima do dia, a moeda norte-americana marcou R$3,2314 ( Foto: Reuters )

O dólar avançou 0,21% nesta quarta-feira (18), fechando a sessão cotado a R$3,2190 na venda. A alta teve sintonia com o desempenho da moeda norte-americana no exterior e diante da cautela com a proximidade da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Os investidores passaram o dia sob a expectativa com o discurso da chair do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, Janet Yellen, marcado para o início desta noite.

A moeda registrou acréscimo após ceder 0,81%, a R$3,2124, no pregão passado. Na máxima do dia, a moeda norte-americana marcou R$3,2314. O dólar futuro subia cerca de 0,20% no final desta tarde.

Foi o segundo leilão para rolagem dos contratos que vencem em fevereiro e que terminou com a venda de todos os 12 mil contratos.