17:06 · 24.01.2017 / atualizado às 17:10

O dólar encerrou a terça-feira (24) com uma leve alta de 0,09%, fechando a sessão a R$3,1715 na venda. Após recuar nos três pregões passados, acumulando queda de 1,56%, o dólar avançou de olho no comportamento da moeda norte-americana no exterior.

Na mínima do dia, a moeda marcou R$3,1592 e, na máxima, R$3,1759. O dólar futuro subia cerca de 0,20% no final da tarde.

O Banco Central vendeu nesta sessão o lote integral de 15 mil swaps tradicionais para rolar os contratos que vencem em fevereiro.